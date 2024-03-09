Кристиансен прокомментировал победу сборной Норвегии в эстафете на КМ в США

Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал победу своей сборной в эстафете на восьмом этапе Кубка мира в США. Норвежцы выиграли гонку, несмотря на три штрафных круга на первом этапе, а Кристиансен уверенно провёл заключительный отрезок дистанции, финишировав с преимуществом почти в полминуты.

«После первого этапа я не думал о том, что буду лидировать. Но как я уже говорил в Нове-Место, возможно, в этом и заключатся прелесть биатлона: «Ничего не кончено, пока не завершилась гонка».

Мы прониклись американским духом от зрителей и комментатора на стадионе. Думаю, он раз 10 упомянул, что мы лучшая эстафетная команда в истории. Это побудило нас нести ответственность. Я очень рад завершить эстафетный сезон победой», — приводит слова Кристиансена пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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