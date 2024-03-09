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Тандреволд прокомментировала второе место в спринте на этапе КМ в США

Тандреволд прокомментировала второе место в спринте на этапе КМ в США
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Норвежская биатлонистка, лидер общего зачёта Кубка мира по биатлону — 2023/2024 Ингрид Ландмарк Тандреволд прокомментировала второе место в женском спринте на 7,5 км в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. Победителем в этой гонке стала французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше.

«В гонке я выплеснула всё, что было у меня внутри, как на трассе, так и на стрельбище. Сегодня я сделала большой прогресс в гонках на такой высоте и при таком ветре», — приводит слова Тандреволд TV2.

Напомним, 8 марта в США стартовал восьмой этап Кубка мира по биатлону — 2023/2024. Сегодня, 9 марта, на этапе Кубка мира в американском Солджер-Холлоу состоятся женская эстафета 4х6 км и мужская спринтерская гонка на 10 километров.

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