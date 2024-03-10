Эрик Перро одержал первую личную победу на Кубке мира по биатлону, Фийон Майе оштрафован

В Уосатче (США) завершился мужской спринт на 10 км в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. Победителем в этой гонке стал французский биатлонист Эрик Перро. Спортсмен отстрелял оба рубежа без промахов и преодолел дистанцию за 22:19.8. Для французского биатлониста эта победа стала первой в личных гонках на Кубке мира.

Отметим, что французский биатлонист Кентен Фийона Майе был оштрафован на 2 минуты и, по итогам гонки, остался вне топ-30, заняв 31 место с отставанием в 1:37,5. Спортсмен ушёл лидером после второго рубежа, но со звёздочкой в протоколе, так как не зашёл на штрафной круг после второго огневого рубежа.

Также добавим, что норвежский биатлонист Йохана-Олав Ботн впервые попал в медали в личных гонках на Кубке мира. Спортсмен финишировал третьим. На этапах соревнований он дебютировал в этом сезоне в Оберхофе. Спринт в Уосатче стал третьей гонкой для 24-летнего норвежца.