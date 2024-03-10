Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Эрик Перро одержал первую личную победу на Кубке мира по биатлону, Фийон Майе оштрафован

Эрик Перро одержал первую личную победу на Кубке мира по биатлону, Фийон Майе оштрафован
Аудио-версия:
Комментарии

В Уосатче (США) завершился мужской спринт на 10 км в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. Победителем в этой гонке стал французский биатлонист Эрик Перро. Спортсмен отстрелял оба рубежа без промахов и преодолел дистанцию за 22:19.8. Для французского биатлониста эта победа стала первой в личных гонках на Кубке мира.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 8, Уосатч, США
Мужчины. 10 км Спринт
10 марта 2024, воскресенье. 01:05 МСК
Окончено
1
Эрик Перро
Франция
22:19.8
2
Эмильен Жаклен
Франция
+3.9
3
Johan-Olav Botn
Норвегия
+11.3

Отметим, что французский биатлонист Кентен Фийона Майе был оштрафован на 2 минуты и, по итогам гонки, остался вне топ-30, заняв 31 место с отставанием в 1:37,5. Спортсмен ушёл лидером после второго рубежа, но со звёздочкой в протоколе, так как не зашёл на штрафной круг после второго огневого рубежа.

Также добавим, что норвежский биатлонист Йохана-Олав Ботн впервые попал в медали в личных гонках на Кубке мира. Спортсмен финишировал третьим. На этапах соревнований он дебютировал в этом сезоне в Оберхофе. Спринт в Уосатче стал третьей гонкой для 24-летнего норвежца.

Материалы по теме
Эрик Перро выиграл спринт на Кубке мира по биатлону, Йоханнес Бё стал 17-м
Календарь Кубка мира по биатлону – 2023/24
Личный зачёт Кубка мира по биатлону – 2023/24
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android