Общий зачёт КМ по биатлону: лидер — Йоханнес Бё, в топ-6 по-прежнему только норвежцы

Норвежец Йоханнес Бё продолжает возглавлять общий зачёт Кубка мира по биатлону — 2023/2024. По итогам спринтерской гонки в рамках восьмого этапа в Солджер-Холлоу (США) в активе лидера сезона 902 очка. На втором месте расположился его брат Тарьей Бё, а третье место занимает Йоханнес Дале-Шевдал.

Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины:

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 902 очка.

2. Тарьей Бё (Норвегия) — 855.

3. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — 795.

4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 778.

5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 705.

6. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 635.

7. Бенедикт Долль (Германия) — 554.

В текущем сезоне осталось четыре гонки, которые идут в генеральную классификацию. Ближайшим стартом на Кубке мира у мужчин станет гонка преследования. Она начнётся в 20:50 по московскому времени.