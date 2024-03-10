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Кубок мира, 8-й этап, женщины: во сколько гонка преследования, где смотреть

Сегодня, 10 марта, в Уостаче (США) в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону пройдёт женская гонка преследования. Начало соревнований запланировано на 19:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом гонки.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап, США

Женщины. Гонка преследования, 10 км. Стартовый лист

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция).

2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия).

3. Лу Жанмонно (Франция).

4. Лиза Виттоцци (Италия).

5. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).

6. Анна Гандлер (Австрия).

7. Жулия Симон (Франция).

8. Айта Гаспарин (Швейцария).

9. Лена Хекки (Швейцария).

10. Тюли Томингас (Эстония).

21. Ханна Эберг (Швеция).

28. Эльвира Эберг (Швеция).

30. Ида Льен (Норвегия).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.