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Кубок мира, 8-й этап, мужчины: во сколько гонка преследования, где смотреть

Сегодня, 10 марта, в Уосатче (США) в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону пройдёт мужская гонка преследования. Старт запланирован на 20:50 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом гонки.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап, США

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км. Стартовый лист

1. Эрик Перро (Франция).

2. Эмильен Жаклен (Франция).

3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия).

4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).

5. Себастиан Самуэльссон (Швеция).

6. Кэмпбелл Райт (США).

7. Тарьей Бё (Норвегия).

8. Томмазо Джакомель (Италия).

9. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).

10. Йоханнес Кюн (Германия).

11. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия).

12. Тимофей Лапшин (Южная Корея).

15. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия).

17. Йоханнес Бё (Норвегия).

20. Мартин Понсилуома (Швеция).

27. Бенедикт Долль (Германия).

31. Кентен Фийон Майе (Франция).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.