Кубок мира, мужчины, общий зачёт: Йоханнес Бё лидирует, Тарьей Бё уступает 62 очка

Сегодня, 10 марта, в США завершился восьмой этап Кубка мира по биатлону. По итогам соревнований был обновлён общий зачёт Кубка мира у мужчин, лидерство в котором продолжает удерживать пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё. На втором месте с отставанием в 62 очка идёт другой норвежец, Тарьей Бё.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с общим зачётом Кубка мира у мужчин после предпоследнего этапа в сезоне-2023/2024.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Общий зачёт

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 992 очка.

2. Тарьей Бё (Норвегия) — 930.

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 828.

4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — 821.

5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 734.

6. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 667.

7. Мартин Понсилуома (Швеция) — 584.

8. Бенедикт Долль (Германия) — 570.

9. Йоханнес Кюн (Германия) — 554.

10. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 552.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.