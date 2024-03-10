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Кубок мира, мужчины, общий зачёт: Йоханнес Бё лидирует, Тарьей Бё уступает 62 очка

Кубок мира, мужчины, общий зачёт: Йоханнес Бё лидирует, Тарьей Бё уступает 62 очка
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Сегодня, 10 марта, в США завершился восьмой этап Кубка мира по биатлону. По итогам соревнований был обновлён общий зачёт Кубка мира у мужчин, лидерство в котором продолжает удерживать пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё. На втором месте с отставанием в 62 очка идёт другой норвежец, Тарьей Бё.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с общим зачётом Кубка мира у мужчин после предпоследнего этапа в сезоне-2023/2024.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Общий зачёт

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 992 очка.
2. Тарьей Бё (Норвегия) — 930.
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 828.
4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — 821.
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 734.
6. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 667.
7. Мартин Понсилуома (Швеция) — 584.
8. Бенедикт Долль (Германия) — 570.
9. Йоханнес Кюн (Германия) — 554.
10. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 552.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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