Симон: для борьбы за победу в общем зачёте КМ нужно, чтобы Тандреволд пропустила две гонки

Французская биатлонистка, шестикратная чемпионка мира Жулия Симон высказалась о борьбе за победу в общем зачёте Кубка мира по биатлону среди женщин.

«Борьба за победу в общем зачёте? Я иду от гонки к гонке. Моя цель сейчас — «Малый хрустальный глобус». В общем зачёте выше всех Тандреволд, всё в её руках. Чтобы получить шанс побороться, нужно, чтобы Ингрид пропустила две гонки. Но я не думаю, что такое произойдёт. Моей целью на сезон был чемпионат мира, а сейчас я просто стараюсь стать лучшей в отдельных дисциплинах», — приводит слова Симон пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Напомним, лидером общего зачёта Кубка мира является норвежка Ингрид Тандреволд, набравшая 964 очка. Симон занимает четвёртую строчку в зачёте, имея в активе 858 очков.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.