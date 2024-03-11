Виттоцци: верю, что могу выиграть «Большой хрустальный глобус» в этом сезоне

Итальянская биатлонистка, двукратная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр Лиза Виттоцци заявила, что верит в то, что сможет стать обладательницей «Большого хрустального глобуса».

«Мне говорили, что всё уже проиграно, что я отстаю на много очков, но, в конце концов, тем и прекрасен биатлон, что если ты не веришь в победу до конца, то лучше даже не выходить на старт. Я спокойна, я наслаждаюсь каждой гонкой в меру своих возможностей и убеждена, что могу выиграть каждую гонку, и буду верить в это до самого конца», — приводит слова биатлонистки Biathlon Live.

Напомним, лидером общего зачёта является Ингрид Ландмарк Тандреволд (964 очка). Между первым и вторым местом, которое занимает Лиза Виттоцци, 73 очка. А на третьем месте, в 83 очках от лидера, расположилась Жюстин Бреза-Буше.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт после восьмого этапа

1. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 964 очка.

2. Лиза Виттоцци (Италия) — 891.

3. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 881.

4. Жулия Симон (Франция) — 858.

5. Лу Жанмонно (Франция) — 828.