Гараничев: после коронавируса на протяжении трёх лет у меня были проблемы со здоровьем

Бронзовый призёр Олимпиады-2014 36-летний российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал о влиянии перенесённой коронавирусной инфекции на здоровье и решение завершить профессиональную карьеру.

«После перенесённого коронавируса на протяжении трёх лет у меня были проблемы со здоровьем. Появлялись какие-то инфекции, заболевания. Я решил, что этот сезон для меня будет крайним», — сказал Гараничев на пресс-конференции.

Напомним, в текущем сезоне Гараничев занял 26-е место в общем зачёте Кубка России по биатлону среди мужчин. Победителем соревнований и обладателем Кубка России стал Эдуард Латыпов. С 23 по 31 марта в Тюмени пройдёт чемпионат России по биатлону, в рамках которого спортсмены будут соревноваться во всех дисциплинах.