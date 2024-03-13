Вайцеховская: неясно, как Гараничев с его добротой и открытостью добился таких успехов

Спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о завершении спортивной карьеры Евгения Гараничева, о чём было объявлено сегодня, 13 марта. Специалист считает удивительным фактом то, что, будучи слишком добрым и мягким для спорта человеком, Гараничев смог добиться больших наград и званий, в том числе личной медали на Олимпиаде, чем могут похвастаться всего 16 российских спортсменов за последние 60 лет.

«До сих пор не понимаю, если честно, как Евгений с его внутренней уязвимостью столько лет выживал в спорте. Доброта и открытость вообще часто мешают спортсмену: всегда находятся желающие ткнуть в незащищённое побольнее. Сколько Гараничеву пришлось вытерпеть в этом плане за все годы выступлений, знает, наверное, только он сам…

Сегодня он объявил о том, что уходит. Вроде бы логично: 36 лет — солидный возраст, 11 сезонов в Кубке мира, личная бронза на Олимпиаде, восемь медалей в чемпионатах Европы, три золотые — в том числе. Но… грустно. Словно из российского биатлона вынули очень живую составляющую. Спорт ведь — это прежде всего эмоции. За годы своих выступлений Евгений подарил их столько, что не счесть. И смеялись с ним болельщики, и плакали, и негодовали — такое не выкинуть из сердца в одночасье, обязательно останется рубец.

И самое время вспомнить, что за более чем 60-летнюю историю советского и российского биатлона личные медали завоёвывали на Олимпиадах всего 16 спортсменов», — написала Вайцеховская в своих социальных сетях.