«Несмотря на приложенные усилия, результат не пришёл». Кузьмина завершила сезон

Трёхкратная олимпийская чемпионка разных годов, чемпионка мира 39-летняя словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина, возобновившая карьеру, высказалась о выступлении в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Уосатче (США), где заняла 85-е место, а также оценила своё возвращение в спорт. Биатлонистка не выступит на этапе Кубка мира по биатлону в Канморе (Канада).

«После успешной гонки на Кубке IBU в Обертиллиахе я поверила в себя и начала спринт смелее, надеясь, что приспособилась к смене высот и часовых поясов. На огневом рубеже моя уверенность аукнулась шестью промахами, после которых у меня не было возможности побороться в пасьюте.

Несмотря на приложенные мной усилия, ожидаемый результат не пришёл. Вопрос в том, должна ли я сдаться и завершить карьеру или мне следует рассматривать это как вызов, чтобы лучше подготовиться к новому сезону», — написала Кузьмина на странице в соцсетях.