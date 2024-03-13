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Гараничев рассказал, когда впервые задумался о завершении карьеры

Гараничев рассказал, когда впервые задумался о завершении карьеры
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Российский биатлонист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр — 2014 Евгений Гараничев рассказал, когда начал задумываться о завершении карьеры.

«После прошлогоднего чемпионата страны в Ханты-Мансийске, когда я как раз начал думать о том, что, наверное, пришло время завершить карьеру, мой личный тренер Максим Кугаевский, с которым я работаю всю свою спортивную жизнь, подошёл ко мне и сказал: «Ты только не вздумай заканчивать». Я сильно удивился тому, насколько тренер меня просчитал. О том, что я намереваюсь принять такое решение, знала только моя жена и, возможно, догадывались близкие», — приводит слова Гараничева RT.

Отметим, что тогда спортсмен договорился с тренером не заканчивать карьеру резко, поэтому не делал никаких громких заявлений.

Напомним, Гараничев сообщил о завершении карьеры после окончания сезона-2023/2024. Он также признался, что у него три года после коронавируса были проблемы со здоровьем.

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