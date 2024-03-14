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Женщины. 7.5 км Спринт
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19:40 Мск
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Французские биатлонистки одолжили Тандреволд лыжи перед стартом этапа КМ в Канморе

Французские биатлонистки одолжили Тандреволд лыжи перед стартом этапа КМ в Канморе
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Трёхкратная чемпионка мира в эстафете норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд осталась без своих лыж перед стартом девятого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Канморе (Канада).

Инвентарь норвежской спортсменки не успел прибыть в Канмор к началу тренировок после перелёта из Уосатча (США). Тандреволд обратилась за помощью к соперницам из сборной Франции, которые используют лыжи той же марки, что и она. Французские биатлонистки предоставили норвежке лыжи, на которых она провела тренировку.

«Когда твои лыжи пропадают, попроси помощи у соперниц. Они тебе помогут. Спасибо», — написала Тандреволд на своей странице в соцсетях.

Напомним, сегодня, 14 марта, в рамках этапа Кубка мира в Канморе состоится женский спринт на 7,5 км. Начало гонки — в 19:40 мск.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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