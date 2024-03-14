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КМ по биатлону-2023/2024: Лиза Виттоцци выиграла спринт в Кенморе, Жанмонно — вторая, а Хекки — третья

Лиза Виттоцци выиграла заключительную спринтерскую гонку Кубка мира по биатлону
Лиза Виттоцци
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Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци стала победительницей спринтерской гонки в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону — 2023/2024 в Кенморе (Канада). Старт на 7,5 км стал заключительным в этом сезоне.

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 не допустила осечек на стрельбище и пересекла финишную отметку с временем 19:38,2 секунды. Второе место заняла французская спортсменка Лу Жанмонно. Она также не допустила промахов на огневых рубежах и отстала от лидера на 5,5 секунды. Тройку призёров замкнула швейцарская биатлонистка Лена Хекки. Её отставание составило 8,6 секунды.

Кубок мира по биатлону. 9-й этап. Кенмор (Канада). Спринт. Женщины. Результаты:

1. Лиза Виттоцци (Италия) — 19:38,2 секунды (0).
2. Лу Жанмонно (Франция) +5,5 (0).
3. Лена Хекки (Швейцария) +8,6 (0).
4. Жулия Симон (Франция) +19,4 (1)
5. Ханна Эберг (Швеция) +20,7 (0).
6. Анна Гандлер (Австрия +27,7 (0).

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 9, Канмор, Канада
Женщины. 7.5 км Спринт
14 марта 2024, четверг. 19:40 МСК
Окончено
1
Лиза Виттоцци
Италия
19:38.2
2
Лу Жанмонно
Франция
+5.5
3
Лена Хекки
Швейцария
+8.6
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