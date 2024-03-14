Лиза Виттоцци выиграла заключительную спринтерскую гонку Кубка мира по биатлону

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци стала победительницей спринтерской гонки в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону — 2023/2024 в Кенморе (Канада). Старт на 7,5 км стал заключительным в этом сезоне.

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 не допустила осечек на стрельбище и пересекла финишную отметку с временем 19:38,2 секунды. Второе место заняла французская спортсменка Лу Жанмонно. Она также не допустила промахов на огневых рубежах и отстала от лидера на 5,5 секунды. Тройку призёров замкнула швейцарская биатлонистка Лена Хекки. Её отставание составило 8,6 секунды.

Кубок мира по биатлону. 9-й этап. Кенмор (Канада). Спринт. Женщины. Результаты:

1. Лиза Виттоцци (Италия) — 19:38,2 секунды (0).

2. Лу Жанмонно (Франция) +5,5 (0).

3. Лена Хекки (Швейцария) +8,6 (0).

4. Жулия Симон (Франция) +19,4 (1)

5. Ханна Эберг (Швеция) +20,7 (0).

6. Анна Гандлер (Австрия +27,7 (0).