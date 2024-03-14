Тандреволд впервые в карьере выиграла «Малый глобус» по итогам спринтерских гонок

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд стала обладательницей «Малого хрустального глобуса» в программе спринтерских гонок на Кубке мира по биатлону — 2023/2024. Этот титул она завоевала впервые в карьере.

Спортсменка набрала 418 очков по итогам семи гонок. Второе место заняла француженка Жюстин Бреза-Буше. В её активе 410 баллов. А на третьем месте расположилась итальянка Лиза Виттоцци. Она добыла 373 очка.

В сезоне-2023/2024 Ингрид Тандреволд дважды выигрывала спринтерскую гонку. Это случилось на этапах КМ в Хохфильцене (Австрия) и Рупольдинге (Германия). Столько же раз она финишировала второй. Серебряную награду норвежка получила за гонки в Ленцерхайде (Швейцария) и Солджер-Холлоу (Норвегия).

В заключительном спринте сезона Тандреволд стала 17-й, а на ЧМ в Нове-Место (Чехия) заняла 25-ю позицию.

Кубок мира по биатлону — 2023/2024 завершится в воскресенье, 17 марта.