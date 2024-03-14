Женская сборная Франции по биатлону — победитель зачёта Кубка наций

Женская сборная Франции по биатлону стала победителем общего зачёта Кубка наций в сезоне-2023/2024. За 26 гонок, которые шли в зачёт, «трёхцветные» набрали 8719 очков.

На втором месте расположилась сборная Норвегии (8376 баллов). А третье место заняли биатлонистки из Швеции (8295).

Кубок мира по биатлону — 2023/2024. Кубок наций. Женщины:

1. Франция — 8719 очков.

2. Норвегия — 8376.

3. Швеция — 8295.

4. Германия — 8058.

5. Италия — 7380.

6. Швейцария — 6852.

7. Чехия — 6726.

8. Австрия — 6651.

9. Украина — 6232.

10. Польша — 5642.

В сезоне-2024/2025 сборные Франции, Норвегии, Швеции, Германии и Италии смогут заявить на гонки Кубка мира по шесть спортсменок. Остальные сборные делегируют по пять биатлонисток. На одну спортсменку меньше сможет заявить сборная Финляндии (по четыре спортсменки), так как их команда заняла итоговое 13-е место в зачёте Кубка наций в сезоне-2023/2024.