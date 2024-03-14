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Жанмонно — о серебре в спринте на этапе Кубка мира: я очень хорошо справилась с джетлагом

Жанмонно — о серебре в спринте на этапе Кубка мира: я очень хорошо справилась с джетлагом
Лу Жанмонно
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Двукратная чемпионка мира по биатлону Лу Жанмонно поделилась мнением насчёт функционального состояния по итогам спринтерской гонки в рамках финального этапа КМ по биатлону в Кенморе (Канада). По словам спортсменки, её организм справился со сменой часовых поясов во время заключительной части сезона.

«Я всё ещё чувствую себя хорошо, вот что здорово. Я не чувствую сильной усталости или истощения. Получаю удовольствие от занятий биатлоном, что помогает не слишком сильно изнашиваться в течение сезона. Мне каждый раз удавалось хорошо отдохнуть и восстановиться между этапами сезона. Мне удалось хорошо выспаться в последний период в Северной Америке. Для меня это важно и я очень хорошо справилась с джетлагом. Это плюс», — сказала она в интервью Nordic Magazine.

Лу Жанмонно стала серебряным призёром заключительной спринтерской гонки в сезоне-2023/2024 с отставанием от лидера в 5,5 секунды. В общем зачёте французская спортсменка идёт на пятом месте.

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