Жанмонно — о серебре в спринте на этапе Кубка мира: я очень хорошо справилась с джетлагом

Двукратная чемпионка мира по биатлону Лу Жанмонно поделилась мнением насчёт функционального состояния по итогам спринтерской гонки в рамках финального этапа КМ по биатлону в Кенморе (Канада). По словам спортсменки, её организм справился со сменой часовых поясов во время заключительной части сезона.

«Я всё ещё чувствую себя хорошо, вот что здорово. Я не чувствую сильной усталости или истощения. Получаю удовольствие от занятий биатлоном, что помогает не слишком сильно изнашиваться в течение сезона. Мне каждый раз удавалось хорошо отдохнуть и восстановиться между этапами сезона. Мне удалось хорошо выспаться в последний период в Северной Америке. Для меня это важно и я очень хорошо справилась с джетлагом. Это плюс», — сказала она в интервью Nordic Magazine.

Лу Жанмонно стала серебряным призёром заключительной спринтерской гонки в сезоне-2023/2024 с отставанием от лидера в 5,5 секунды. В общем зачёте французская спортсменка идёт на пятом месте.