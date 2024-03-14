Видео победы Виттоцци в заключительной спринтерской гонке Кубка мира по биатлону

Сегодня, 14 марта, состоялась спринтерская гонка в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону — 2023/2024 в Кенморе (Канада). Её победителем стала итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци. Старт на 7,5 км стал заключительным в этом сезоне.

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 не допустила осечек на стрельбище и пересекла финишную отметку с временем 19.38,2. Второе место заняла французская спортсменка Лу Жанмонно. Она также не допустила промахов на огневых рубежах и отстала от лидера на 5,5 секунды. Тройку призёров замкнула швейцарская биатлонистка Лена Хекки. Её отставание составило 8,6 секунды.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором спринтерской гонки, в которой Лиза Виттоцци одержала победу.

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