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Тандреволд: Виттоцци называет меня фавориткой в борьбе за БХГ, чтобы избежать давления

Тандреволд: Виттоцци называет меня фавориткой в борьбе за БХГ, чтобы избежать давления
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Трёхкратная чемпионка мира в эстафете норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд высказалась о борьбе с итальянкой Лизой Виттоцци за победу в общем зачёте Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 среди женщин.

«Нормально, что Виттоцци называет меня фавориткой. Она делает это, чтобы избежать давления на себя. Я бы на её месте тоже так сделала. Нам предстоит тяжёлая битва. Лиза сейчас очень сильна, у неё всегда была хорошая стрельба, а теперь прибавился и отличный лыжный ход. В пасьюте я буду отставать, но шансы на успех всё равно есть. Это вызов, который я должна принять. Воскресный масс-старт может стать самым сложным испытанием во всех отношениях. Но я должна приложить все усилия, чтобы переломить ситуацию в свою пользу», — приводит слова Тандреволд NRK.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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