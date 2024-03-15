Жанмонно: цель на оставшиеся гонки сезона — как минимум подиум

Двукратная чемпионка мира французская биатлонистка Лу Жанмонно рассказала о своём состоянии и целях на оставшиеся гонки сезона.

«Улучшение физической формы приходит с опытом. Хорошие результаты — это тоже приятно, это запоминается. Для меня важно показывать хороший результат на финише сейчас, потому что весь сезон получился удачным, и я не хочу расстраиваться из-за плохой гонки в конце сезона. Моя цель на оставшиеся гонки? Как минимум подиум. Я чувствую себя хорошо, силы есть, поэтому сейчас наслаждаюсь биатлоном», — приводит слова Жанмонно пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Напомним, Жанмонно заняла второе место в спринте на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Канморе (Канада). В рамках этапа ещё пройдут пасьют и масс-старт.

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