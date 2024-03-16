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Виттоцци вышла на первое место в общем зачёте Кубка мира после победы в пасьюте в Канморе

Виттоцци вышла на первое место в общем зачёте Кубка мира после победы в пасьюте в Канморе
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Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци вышла на первое место в общем зачёте Кубка мира среди женщин. Это произошло после сегодняшней победы спортсменки в гонке преследования на девятом этапе Кубка мира в Канморе (Канада): бывший лидер зачёта норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд финишировала в пасьюте только 19-й, вследствие чего Виттоцци ликвидировала преимущество соперницы и теперь опережает её в рейтинге на 61 очко.

Напомним, уже в воскресенье, 17 марта, завершится заключительный этап Кубка мира по биатлону. Спортсменки пробегут масс-старт, после которого официально будет известно имя обладательницы Кубка мира в этом сезоне.

Отметим, что в завтрашней гонке при победе Тандреволд Виттоцци для сохранения первой строчки в общем зачёте устроит 12-е место.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с текущим положением спортсменок в общем зачёте Кубка мира по биатлону перед заключительной гонкой сезона — 2023/2024.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
Положение перед финальной гонкой. Топ-5

1. Лиза Виттоцци (Италия) — 1071 очко.
2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 1010.
3. Лу Жанмонно (Франция) — 978.
4. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 975.
5. Жулия Симон (Франция) — 958.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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