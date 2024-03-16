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Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци выиграла «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования в сезоне — 2023/2024. Сегодня, 16 марта, спортсменка стала победительницей в пасьюте на заключительном этапе Кубка мира в Канморе (Канада), вследствие чего обошла в зачёте этой дисциплины лидировавшую в нём француженку Жулию Симон.

Отметим, что это четвёртый «Малый хрустальный глобус» в карьере Виттоцци и первый — в гонках преследования: ранее итальянка побеждала трижды в зачёте индивидуальных гонок: в сезонах — 2018/2019, 2022/2023 и 2023/2024.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым положением спортсменок в зачёте пасьютов в сезоне — 2023/2024.

Биатлон. Кубок мира. Зачёт гонок преследования

Женщины. Итоговое положение. Топ-5

1. Лиза Виттоцци (Италия) — 398 очков.

2. Жулия Симон (Франция) — 384.

3. Лу Жанмонно (Франция) — 378.

4. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 357.

5. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 318.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.