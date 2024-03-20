Йоханнес Бё рассказал, какой совет дал бы себе в 18 лет

Пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, какой совет дал бы себе в 18 лет, и поделился планами на отпуск после сезона.

«Какой совет дал бы себе в 18 лет? Верь в себя.

Что касается отдыха после сезона, мне просто нравится быть в окружении семьи, заниматься обычными делами, быть нормальным человеком. Завершать сезон в Северной Америке, вдали от семьи непросто. Иногда я с нетерпением жду следующих лет, когда завершение сезона будет снова проходить в Норвегии», — приводит слова Бё пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Напомним, Йоханнес Бё стал обладателем «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона. Второе место занял его брат Тарьей Бё.