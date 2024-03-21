Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Этому милому мальчишке исполняется 30». Супруга Латыпова поздравила мужа с днём рождения

«Этому милому мальчишке исполняется 30». Супруга Латыпова поздравила мужа с днём рождения
Эдуард Латыпов
Комментарии

Супруга трёхкратного бронзового призёра Олимпийских игр 2022 года, лидера российской сборной по биатлону Эдуарда Латыпова опубликовала в социальных сетях фото из семейного архива. Публикация сделана сегодня, 21 марта, в день 30-летия биатлониста. На ней Латыпов запечатлён за письменным столом и с ручкой в руке.

«Сегодня этому милому мальчишке исполняется 30 лет», — подписала фото Дарья Латыпова.

Эдуард Латыпов

Эдуард Латыпов

Фото: из личного архива Эдуарда Латыпова

Ранее Эдуард Латыпов досрочно выиграл общий зачёт Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. На Спартакиаде сильнейших — 2024 спортсмен завоевал две золотые медали в спринте и гонке преследования, а также бронзовую награду в гонке с общего старта.

Напомним, с 23 по 31 марта в Тюмени пройдёт чемпионат России по биатлону.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android