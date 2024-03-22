Латыпов: передали медали белорусам на Спартакиаде, потому что так честно и справедливо

Российский биатлонист, трёхкратный призёр Олимпиады-2022 Эдуард Латыпов объяснил, почему команда Башкортостана решила передать медали за мужскую эстафету на Спартакиаде сильнейших — 2024 белорусским биатлонистам.

«Мы с Антоном Бабиковым переговорили с ребятами, обсудили решение всей командой и единогласно его поддержали. Обсуждение заняло буквально секунды. Очень классно, что команда действовала здесь в едином порыве. Мы дождались момента и передали медали белорусам, потому что считали, что так честно, справедливо и по-спортивному правильно», — приводит слова Латыпова Metaratings.

Напомним, команда Республики Башкортостан заняла четвёртое место в мужской эстафете. Третьими в этой гонке стали белорусские биатлонисты, которые выступали на Спартакиаде вне зачёта и из-за этого не были награждены.