Каминский рассказал, как в сборной отреагировали на перенос гонок ЧР

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о переносе гонок чемпионата России в связи с трагедией в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«К тому, что гонки перенесли, отнесся с пониманием. Сочувствуем потерпевшим, родственникам погибших. Мы должны объединиться всей страной в этом горе. Ну, а что касается соревнований, то мы тоже понимаем, что соревноваться тоже не очень приятно в такой ситуации. Как ни крути, соревнование — это праздник. А какой тут праздник? Никакого праздника не будет. И сами спортсмены приходят понурые.

Ждём, что дальше будет. Пока перенесли на 25‑е, 26‑е. Но там же и траур еще наверняка будет, и, возможно, и эти старты не состоятся. Чешем репу, что будет дальше. Подстроиться надо. Но подстроимся, конечно, куда мы денемся», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле», где должен был пройти концерт группы «Пикник» неизвестные открыли стрельбу.

23 и 24 марта на чемпионате России должны были состояться спринтерские дистанции и гонки преследования, но в связи со случившимся их перенесли.

Многие известные личности уже выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших.