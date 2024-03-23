Команда Этери Тутберидзе высказалась о трагедии в «Крокус Сити Холле»

Команда заслуженного тренера России Этери Тутберидзе высказалась о трагическом событии, произошедшем вчера, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске (Московская область).

«Вся команда #TeamTutberidze выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших и пострадавших в Crocus City Hall. Берегите себя!» – говорится в сообщении команды Этери Тутберидзе в социальных сетях.

Вчера, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба и прогремел взрыв. Точное количество погибших и пострадавших уточняется. В связи с этим 24 марта объявлено днём общенационального траура.

Напомним, что сама Этери Тутберидзе сейчас находится на чемпионате мира в Монреале (Канада). Она сопровождает грузинского ученика Нику Эгадзе, который сегодня выступит в произвольной программе. Также на этих соревнованиях в танцах на льду выступает дочь Тутберидзе Диана Дэвис с партнёром Глебом Смолкиным.