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Участники ЧР начали тренировку с минуты молчания в память о трагедии в Подмосковье

Участники ЧР начали тренировку с минуты молчания в память о трагедии в Подмосковье
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Участники Альфа-Банк чемпионата России по биатлону — 2024, проходящего в Тюмени, начали сегодняшнюю тренировку с минуты молчания в память о трагических событиях, произошедших в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Напомним, сегодня, 24 марта, в России объявлен общенациональный день траура в память о погибших во время теракта. Все массовые спортивные и культурные мероприятия в Москве и регионах отменены.

Ранее организаторы чемпионата России по биатлону приняли решение о переносе гонок, которые должны были пройти в рамках турнира, с 23 и 24 марта на другие даты. Соревнования продолжатся в понедельник, 25 марта, и продлятся до воскресенья, 31 марта.

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