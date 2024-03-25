ЧР по биатлону в Тюмени начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в Подмосковье

Альфа-Банк чемпионат России по биатлону в Тюмени начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в Подмосковье.

Перед началом мужской спринтерской гонки под звук метронома память погибших в террористическом акте, совершённом 22 марта, почтили биатлонисты, тренеры и зрители стадиона «Жемчужина Сибири».

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле», где должен был пройти концерт группы «Пикник», неизвестные открыли стрельбу. Гонки биатлонного национального чемпионата, которые должны были состояться 23 и 24 марта, были перенесены. Обновлённое расписание опубликовали в Союзе биатлонистов России (СБР). Согласно ему спринтерские соревнования пройдут сегодня, 25 марта. Во вторник, 26 марта, состоятся гонки преследования.