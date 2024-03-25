Пащенко — о серебре ЧР-2024: на фоне того, что у нас происходит в жизни, это всё мелочи

Серебряный призёр чемпионата Европы по биатлону 2022 года российский биатлонист Пётр Пащенко выразил соболезнования семьям погибших в теракте в Подмосковье 22 марта. Спортсмен, выступающий за ХМАО-Югру, подчеркнул, что всё внимание приковано к событиям в «Крокус Сити Холле».

«Могу занести эту гонку себе в актив. Хорошо отработал.

Вообще, на фоне того, что у нас происходит в жизни, это всё мелочи. Просто надо радоваться, что мы находимся здесь. От себя, от лица нашей команды хотелось бы выразить слова соболезнования близким пострадавших в теракте и пожелать выздоровления тем, кто пострадал», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

Альфа-Банк чемпионат России по биатлону — 2024 в Тюмени начался с минуты молчания. Ранее в расписание национального чемпионата были внесены изменения.