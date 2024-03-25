Пащенко — о серебре ЧР-2024: на фоне того, что у нас происходит в жизни, это всё мелочи

Серебряный призёр чемпионата Европы по биатлону 2022 года российский биатлонист Пётр Пащенко выразил соболезнования семьям погибших в теракте в Подмосковье 22 марта. Спортсмен, выступающий за ХМАО-Югру, подчеркнул, что всё внимание приковано к событиям в «Крокус Сити Холле».
«Могу занести эту гонку себе в актив. Хорошо отработал.
Вообще, на фоне того, что у нас происходит в жизни, это всё мелочи. Просто надо радоваться, что мы находимся здесь. От себя, от лица нашей команды хотелось бы выразить слова соболезнования близким пострадавших в теракте и пожелать выздоровления тем, кто пострадал», — сказал он в эфире «Матч ТВ».
Альфа-Банк чемпионат России по биатлону — 2024 в Тюмени начался с минуты молчания. Ранее в расписание национального чемпионата были внесены изменения.
- 25 марта 2024
-
10:45
-
10:41
-
10:28
-
10:15
-
10:05
-
09:13
-
09:00
-
06:00
- 24 марта 2024
-
18:35
-
18:21
-
16:38
- 23 марта 2024
-
18:51
-
15:47
-
08:33
-
06:03
-
01:10
- 22 марта 2024
-
23:43
-
23:28
-
21:48
-
21:02
-
19:58
-
17:58
-
16:01
- 21 марта 2024
-
14:42
-
14:20
-
14:12
-
13:09
-
09:49
- 20 марта 2024
-
19:17
-
16:40
-
16:20
-
13:52
- 19 марта 2024
-
13:31
-
12:37
-
12:05