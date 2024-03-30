Халили: для Каминского я огромная головная боль с кучей хотелок, он так говорил

Российский биатлонист Карим Халили, бронзовый призёр Олимпийских игр в эстафете, заявил, что не вернётся в группу под руководством Юрия Каминского после создания основной и резервной сборной России.

«Я для Юрия Михайловича огромная головная боль с кучей хотелок, как он говорил. Поэтому не буду создавать ему лишних проблем. Если руководство решает объединить всех в одну группу, то не значит, что от этого всем будет лучше. Это их решение, я буду ждать поддержки от региона», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ» после своей победы в масс-старте на чемпионате России в Тюмени.

Напомним, ранее Союз биатлонистов России (СБР) отменил именные тренерские группы на сезон-2024/2025 и ввёл систему из взрослой сборной России, направленной на подготовку к Олимпиаде 2026 года, и резервной, которая будет сфокусирована на подготовке к Играм 2030 года.