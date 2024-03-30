Биатлонисты вышли на масс-старт на ЧР с наклейками «спасибо» в честь Гараничева

Сегодня, 30 марта, в Тюмени в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону прошёл мужской масс-старт. В нём биатлонисты выступали с наклейками «спасибо»: так спортсмены отдали дань уважения бронзовому призёру Олимпийских игр 2014 года и многократному призёру этапов Кубка мира Евгению Гараничеву, для которого этот турнир является последним в карьере.

Сегодня Гараничев провёл заключительную личную гонку в профессиональной карьере: биатлонист пришёл к финишу четвёртым с одним промахом и отставанием от победителя масс-старта, призёра Олимпийских игр 2022 года Карима Халили, в 27,2 секунды.

Завтра соревнования в Тюмени у мужчин завершатся эстафетой 4х7,5 км. Составы команд станут известны позднее.