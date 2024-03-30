Видео: Карим Халили «дирижировал» трибунами после победы в масс-старте на ЧР в Тюмени

Сегодня, 30 марта, российский биатлонист Карим Халили, бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпионата мира, выиграл масс-старт на 15 км на Альфа-Банк чемпионате России в Тюмени. Спортсмен прошёл гонку без ошибок на огневых рубежах, из-за чего выигрывал у ближайшего соперника около 15 секунд. Прямо около финиша Халили остановился, чтобы поприветствовать трибуны и «подирижировать» радостными криками, которые раздавались в честь спортсмена.

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Напомним, вторым к финишу пришёл белорус Степан Данилов. Он зашёл на штрафной круг на первой стрельбе и в итоге уступил Халили 13,5 секунды. Замкнул тройку сильнейших трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года Эдуард Латыпов: он проиграл победителю 21,4 секунды сделав два промаха.