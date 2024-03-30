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Видео: Карим Халили «дирижировал» трибунами после победы в масс-старте на ЧР в Тюмени

Видео: Карим Халили «дирижировал» трибунами после победы в масс-старте на ЧР в Тюмени
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Сегодня, 30 марта, российский биатлонист Карим Халили, бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпионата мира, выиграл масс-старт на 15 км на Альфа-Банк чемпионате России в Тюмени. Спортсмен прошёл гонку без ошибок на огневых рубежах, из-за чего выигрывал у ближайшего соперника около 15 секунд. Прямо около финиша Халили остановился, чтобы поприветствовать трибуны и «подирижировать» радостными криками, которые раздавались в честь спортсмена.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно в телеграм-канале Союза биатлонистов России

Напомним, вторым к финишу пришёл белорус Степан Данилов. Он зашёл на штрафной круг на первой стрельбе и в итоге уступил Халили 13,5 секунды. Замкнул тройку сильнейших трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года Эдуард Латыпов: он проиграл победителю 21,4 секунды сделав два промаха.

Биатлон. Чемпионат России-2024. Тюмень
Мужчины. 15 км Масс-старт
30 марта 2024, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Москва
41:27.2
2
Степан Данилов
Беларусь
+13.5
3
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
+21.4
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