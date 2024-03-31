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Анастасия Шевченко — о масс-старте в Тюмени: понимала, что не отдам третье место

Анастасия Шевченко — о масс-старте в Тюмени: понимала, что не отдам третье место
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Двукратная чемпионка мира среди юниоров Анастасия Шевченко подвела итоги масс-старта на 12.5 км на Альфа-Банк чемпионате России в Тюмени. Спортсменка, представляющая Свердловскую область, пришла к финишу третьей.

Биатлон. Чемпионат России-2024. Тюмень
Женщины. 12.5 км Масс-старт
31 марта 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Свердловская область
37:02.5
2
Ирина Казакевич
Свердловская область
+26.4
3
Анастасия Шевченко
Свердловская область
+32.3

«Вчера был очень тяжелый день для нашей команды. Я прочитала где‑то, что, чем жестче горят мосты, тем ярче впереди свет. Я понимала, что не отдам третье место. Я рада, что наша команда доказала, что мы есть, мы здесь, что мы готовы бороться», — сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, победу в гонке одержала трёхкратная чемпионка России по биатлону и призёр молодёжного чемпионата мира по лыжным гонкам Наталия Шевченко. Спортсменка прошла гонку с одним промахом на огневых рубежах.

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