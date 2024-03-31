Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Наталия Шевченко выиграла масс-старт на ЧР в Тюмени, Казакевич стала второй

Наталия Шевченко выиграла масс-старт на ЧР в Тюмени, Казакевич стала второй
Аудио-версия:
Комментарии

Российская биатлонистка Наталия Шевченко, трёхкратная чемпионка России по биатлону и призёр молодёжного чемпионата мира по лыжным гонкам, выиграла масс-старт на 12.5 км на Альфа-Банк чемпионате России в Тюмени. Спортсменка прошла гонку с одним промахом на огневых рубежах.

Второй к финишу пришла призёр Олимпийских игр в Пекине Ирина Казакевич. Она также сделала один промах, но уступила лидеру 26,4 секунды ходом. Замкнула тройку сильнейших двукратная чемпионка мира среди юниоров Анастасия Шевченко: она проиграла победительнице 32,3 секунды также с одним промахом.

Биатлон. Чемпионат России, Тюмень
Женщины. Масс-старт, 12.5 км. Результаты

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 37.02,5 (1).
2. Ирина Казакевич (Свердловская область) — отставание 25,4 секунды (1).
3. Анастасия Шевченко (Свердловская область) +32,3 (1).

Биатлон. Чемпионат России-2024. Тюмень
Женщины. 12.5 км Масс-старт
31 марта 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Свердловская область
37:02.5
2
Ирина Казакевич
Свердловская область
+26.4
3
Анастасия Шевченко
Свердловская область
+32.3
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android