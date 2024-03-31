Наталия Шевченко выиграла масс-старт на ЧР в Тюмени, Казакевич стала второй

Российская биатлонистка Наталия Шевченко, трёхкратная чемпионка России по биатлону и призёр молодёжного чемпионата мира по лыжным гонкам, выиграла масс-старт на 12.5 км на Альфа-Банк чемпионате России в Тюмени. Спортсменка прошла гонку с одним промахом на огневых рубежах.
Второй к финишу пришла призёр Олимпийских игр в Пекине Ирина Казакевич. Она также сделала один промах, но уступила лидеру 26,4 секунды ходом. Замкнула тройку сильнейших двукратная чемпионка мира среди юниоров Анастасия Шевченко: она проиграла победительнице 32,3 секунды также с одним промахом.
Биатлон. Чемпионат России, Тюмень
Женщины. Масс-старт, 12.5 км. Результаты
1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 37.02,5 (1).
2. Ирина Казакевич (Свердловская область) — отставание 25,4 секунды (1).
3. Анастасия Шевченко (Свердловская область) +32,3 (1).
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