Губерниев иронично ответил на высказывание Гараничева о завершении карьеры

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев иронично ответил на комментарий призёра Олимпийских игр, многократного победителя и призёра этапов Кубка мира Евгения Гараничева.

Напомним, сегодня, 31 марта, была последняя гонка в карьере биатлониста. Он в составе команды Тюменской области взял золотую медаль в мужской эстафете. После гонки Гараничев в эфире «Матч ТВ» сказал, что «хорошо так хлопнул дверью», и поблагодарил всех хейтеров, которые постоянно критиковали его на протяжении всей карьеры.

«Хлопнул дверью блестяще, но откуда у Гараничева хейтеры? Неужели он фигура, равная Черчиллю?» — написал Губерниев в своих социальных сетях.

Отметим, что второй после команды Тюменской области к финишу пришла команда ХМАО-Югры. Замкнула тройку лидеров первая команда Беларуси.