Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Губерниев иронично ответил на высказывание Гараничева о завершении карьеры

Губерниев иронично ответил на высказывание Гараничева о завершении карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев иронично ответил на комментарий призёра Олимпийских игр, многократного победителя и призёра этапов Кубка мира Евгения Гараничева.

Напомним, сегодня, 31 марта, была последняя гонка в карьере биатлониста. Он в составе команды Тюменской области взял золотую медаль в мужской эстафете. После гонки Гараничев в эфире «Матч ТВ» сказал, что «хорошо так хлопнул дверью», и поблагодарил всех хейтеров, которые постоянно критиковали его на протяжении всей карьеры.

«Хлопнул дверью блестяще, но откуда у Гараничева хейтеры? Неужели он фигура, равная Черчиллю?» — написал Губерниев в своих социальных сетях.

Отметим, что второй после команды Тюменской области к финишу пришла команда ХМАО-Югры. Замкнула тройку лидеров первая команда Беларуси.

Материалы по теме
«Спасибо хейтерам, которые меня гнобили». Гараничев разбушевался на закате карьеры
«Спасибо хейтерам, которые меня гнобили». Гараничев разбушевался на закате карьеры
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android