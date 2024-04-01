Сола: общаюсь со многими спортсменами и знаю, что нас на Кубке мира действительно ждут

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 по биатлону Анна Сола заявила, что белорусских спортсменов ждут на международных соревнованиях.

«Как идёт обсуждение по участию белорусов на Кубке мира? Не знаю, как думает руководство. Я с ними не общаюсь, это нужно спрашивать у других людей. Общаюсь со многими спортсменами и знаю, что нас там действительно ждут. Пока не было ни одного спортсмена, который бы не очень хорошо к нам относился. Все поддерживают. Мы очень хорошо общаемся с Ингрид Тандреволд, с Жулией Симон. Они клёвые девчонки, очень рада за них. Надеюсь, что мы ещё посоревнуемся вместе», — приводит слова Солы Sport5.by.

Напомним, Анна Сола стала победительницей гонки преследования в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024 в Тюмени.