Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Сола: общаюсь со многими спортсменами и знаю, что нас на Кубке мира действительно ждут

Сола: общаюсь со многими спортсменами и знаю, что нас на Кубке мира действительно ждут
Анна Сола
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 по биатлону Анна Сола заявила, что белорусских спортсменов ждут на международных соревнованиях.

«Как идёт обсуждение по участию белорусов на Кубке мира? Не знаю, как думает руководство. Я с ними не общаюсь, это нужно спрашивать у других людей. Общаюсь со многими спортсменами и знаю, что нас там действительно ждут. Пока не было ни одного спортсмена, который бы не очень хорошо к нам относился. Все поддерживают. Мы очень хорошо общаемся с Ингрид Тандреволд, с Жулией Симон. Они клёвые девчонки, очень рада за них. Надеюсь, что мы ещё посоревнуемся вместе», — приводит слова Солы Sport5.by.

Напомним, Анна Сола стала победительницей гонки преследования в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024 в Тюмени.

Материалы по теме
Анна Сола: надеюсь, мы сломаем систему и белорусов начнут награждать на чемпионате России
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android