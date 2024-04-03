«Идею с шампанским и тортом подал я». Поварницын — о финише Гараничева в эстафете

Российский биатлонист Александр Поварницын поделился впечатлениями от победного финиша Евгения Гараничева в эстафетной гонке в рамках чемпионата России-2024.

«Это легендарное событие, в котором сошлись все обстоятельства! Только удача, фарт и опыт Евгения сыграли свою роль в этом результате. Получилась бы отличная история для фильма. Идея с шампанским и тортом на финише, буду нескромным, пришла мне (смеется). Попросил ребят сделать такой перформанс! Евгений оценил. Думаю, что повторить это невозможно, потому что для Тюмени я новый человек. Такой же легендарности, как у Евгения, у меня нет. Чтобы ее получить, надо, наверное, было оказаться тут с рождения», — приводит слова Поварницына «Матч ТВ».

Напомним, 36-летний Гараничев сообщил о завершении карьеры после окончания сезона-2023/2024. В воскресенье, 31 марта, он в составе сборной Тюменской области стал чемпионом России в эстафете. Евгений бежал последний этап и после финиша партнёры по команде облили его шампанским и качали на руках.