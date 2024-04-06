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Йохансен выиграла масс-старт на чемпионате Норвегии, Льен — седьмая, Арнеклейв — восьмая

Йохансен выиграла масс-старт на чемпионате Норвегии, Льен — седьмая, Арнеклейв — восьмая
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Норвежская биатлонистка Марте Крогстад Йохансен выиграла масс-старт на чемпионате Норвегии, проходящем в Гейло. По ходу гонки спортсменка допустила один промах на огневом рубеже и на семь секунд опередила ставшую второй Марен Киркейде, чемпионку Европы этого сезона, которая зашла на два штрафных круга.

Замкнула тройку сильнейших Каролин Эрдаль, победительница и призёр чемпионатов Европы. Спортсменка дважды ошиблась на стрельбе по ходу масс-старта.

Чемпионка мира и Европы Ида Льен стала в гонке седьмой, шесть раз зайдя на штрафной круг. Восьмой финишировала призёр этапов Кубка мира Юни Арнеклейв с тремя промахами.

Напомним, вчера Юни Арнеклейв стала чемпионкой Норвегии в спринтерской гонке.

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