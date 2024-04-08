«Ребят, тренируйтесь лучше!» Светлана Слепцова высказалась о доминировании норвежцев

Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова высказалась о доминировании норвежских биатлонистов на Кубке мира.

«Самуэльссон плакался, что побеждают только норвежцы. Так это его проблемы! Мне каждый раз хочется ответить на подобные возмущения: «Ребят, ну тренируйтесь лучше!» Для меня было непонятно, почему шведы так плохо выступили. Они обычно в Эстерсунде всех выносят, потом выступают не очень, а на чемпионате мира и Олимпийских играх снова всех выносят. А в этом году у них не прошёл такой трюк.

У норвежцев сейчас сильное поколение. В нём мне больше всех жалко Стурлу Легрейда. Он всё время второй. Даже когда он выиграл спринт на чемпионате мира, я пошутила: «Вы же понимаете, что он всё равно второй?» Не с тем поколением он попал. Тут даже дело не во всех норвежцах, а лично в Йоханнесе. Он тренируется или не тренируется, но всё равно выносит всех в сезоне.

А по поводу доминирования норвежцев – это не плохо и не хорошо. У них такой чемпионат Норвегии. Они, по сути, борются между собой. Они не пускают кого-то в элиту. Почему бы и нет? Это круто!» — сказала Слепцова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.