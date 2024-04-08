Слепцова: тренер сборной Норвегии говорил мне, что русских сейчас не хватает

Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова рассказала о своём общении с тренером сборной Норвегии по биатлону Зигфридом Мазе. Слепцова отметила, что норвежцы скучают по этапу Кубка мира в Ханты-Мансийске и по российским соперникам.

«Я очень хорошо общаюсь с тренером Норвегии – Зигфридом Мазе. Обычно через него передаю поздравления для норвежцев.

Когда был Кубок мира, мы с Зигфридом часто общались. Он говорил, что скучает по Ханты-Мансийску. Норвежцам там нравилось. Да и вообще говорит, что русских сейчас не хватает», — сказала Слепцова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.

Напомним, российские биатлонисты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.