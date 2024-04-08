Слепцова: я сейчас нигде не работаю, отдыхаю и наслаждаюсь жизнью

Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова рассказала, чем занимается после завершения спортивной карьеры.

«Чем сейчас занимаюсь? Это самый популярный вопрос (смеётся). Я сейчас нигде не работаю. До декрета работала советником губернатора, но потом не вернулась на должность. В общем, я отдыхаю и наслаждаюсь жизнью (смеётся).

Я понимаю, что если хочу двигаться вперёд, то надо уезжать из Ханты-Мансийска. А мне очень комфортно, спокойно и свободно здесь. К тому же, пока Марк ходит в детский сад, я не вижу смысла дёргаться. У нас тут все секции, парки в десяти минутах, а в Москве это будет гораздо дальше. Так что до школы точно будем сидеть в Хантах. Кстати, мне и в Хантах предлагали поработать, но я так люблю свободу, что пока неохота (улыбается)», — сказала Слепцова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.