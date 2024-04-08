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«У нас в России тоже было такое». Слепцова – о силе женской сборной Франции по биатлону

«У нас в России тоже было такое». Слепцова – о силе женской сборной Франции по биатлону
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Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова высказалась о французских биатлонистках.

«Я смотрела все гонки Кубка мира, поэтому была удивлена силе команде Франции. Вообще не помню, когда в последний раз у них была такая команда. У француженок была смена поколений и был долгий перерыв, когда не было таких биатлонисток, как сейчас. У нас в сборной России тоже было такое, когда бегала я, Зайцева, Ахатова, Медведцева. У нас тогда даже не знали, кого в эстафету ставить! Бывало, мы в десятку вшестером заезжали. Сейчас у француженок так же. Просто пришло их время. Это не связано со спадом норвежек и немок. Думаю, со временем они подрастут и всё выровняется. Франция, конечно, сейчас сильна», — сказала Слепцова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.

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