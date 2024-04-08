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«У неё столько страданий было!» Светлана Слепцова – о победе Лизы Витоцци в Кубке мира

«У неё столько страданий было!» Светлана Слепцова – о победе Лизы Витоцци в Кубке мира
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Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова прокомментировала победу итальянской биатлонистки Лизы Виттоцци в общем зачёте Кубка мира сезона-2023/2024 среди женщин. Итальянка впервые стала обладательницей «Большого хрустального глобуса».

«Я не удивлена тому, что Лиза Витоцци выиграла Кубок мира. Когда Тандреволд начала проваливаться на чемпионате мира, мы обсуждали с коллегами Лизу как фаворита в борьбе за «Глобус». Конечно, я хотела, чтобы Жулия Симон победила (улыбается), но Виттоцци заслужила. У неё столько страданий в карьере было! Она воспользовалась возможностью, молодец! Не каждый так сможет. Она не только чемпионат мира выиграла, но и «Глобус» забрала», — сказала Слепцова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.

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