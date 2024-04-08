Светлана Слепцова назвала лучшего биатлониста в истории

Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова порассуждала о том, кто является лучшим биатлонистом в истории.

«Сложно, когда говорят про трёх великих. Безусловно, сейчас лучший – Бьорндален – у него больше всего побед. Мы же говорим о величии по количеству побед. Но если Йоханнес продолжит бегать, то 100% побьёт его рекорд. Уверена, что Бё в итоге станет самым великим. У Бьорндалена восемь золотых медалей на Олимпиаде, у Йоханнеса – пять. Олимпиада уже через сезон, всё возможно.

Йоханнес сам по себе очень индивидуальный, он мне больше приятен как человек. Поэтому из этих троих (третьим имеет в виду Мартена Фуркада. — Прим. «Чемпионата») я выберу Бё. Никто мне ничего плохого не делал (смеётся), просто Йоханнес мне более симпатичен», — сказала Слепцова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.