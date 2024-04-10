Резцова: если буду тренироваться, как Латыпов, это вовсе не значит, что побегу, как он

Российская биатлонистка, призёр Олимпийских игр 2022 года Кристина Резцова высказалась о нехватке лидера в женском российском биатлоне. Резцова отметила, что биатлонисты должны ориентироваться на лучших спортсменов при работе над стрельбой и физической формой и при этом не упускать из внимания собственные особенности.

«Может, действительно не хватает. Но надо учитывать специфику. Вот есть Эдуард Латыпов, у которого свой тренер. Остальные могут только смотреть на него и тянуться. Не более того. Нет такого, чтобы с Эдиком какие-то спарринги были. Чтобы брали разных людей и подтягивали. Вся наша большая команда максимально неровная: одни лучше стреляют, другие лучше готовы физически. Чтобы их выравнять, надо постоянно проделывать работу с лидерами. Люди должны смотреть, как лидеры работают. А дальше важно иметь свою голову на плечах. Понятно, что, если я буду тренироваться, как Эдик, это вовсе не значит, что я побегу, как Эдик», — приводит слова Резцовой «Российская газета».

Напомним, биатлонисты из России и Беларуси не выступают на международных соревнованиях из-за отстранения в связи с ситуацией на Украине. Биатлонист Эдуард Латыпов стал лучшим в общем зачёте Кубка России сезона-2023/2024 среди мужчин.