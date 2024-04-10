Резцова: уровень стрельбы на КМ сильно вырос, над этим в России ещё работать и работать

Российская биатлонистка, призёр Олимпийских игр 2022 года Кристина Резцова сравнила уровень конкуренции на Кубке мира по биатлону и российских соревнованиях. Российская спортсменка отметила, что международные старты необходимы для развития спортсменов, а также подчеркнула, что уровень стрельбы на зарубежных соревнованиях за последнее время значительно вырос.

«Международный сезон важнее, даже если бы я туда не поехала. Уровень российского биатлона должен соответствовать международным стандартам. А сейчас на наших стартах можем только на белорусов ориентироваться. Хотя, думаю, им тоже было бы интереснее конкурировать там. Разговариваю с девчонками, которые никогда на международных соревнованиях не бегали, так они не понимают, насколько там всё плотнее. У нас из спринта в гонку преследования с тремя-четырьмя штрафными кругами попасть можно, а там и с двумя не всегда попадёшь. Кто-то ориентируется на меня: мол, бегаю как Кристина, значит, и на Кубке мира смогла бы. Но мой уровень сейчас — не показатель. Так что международные старты нужны. Понимаю, что уровень стрельбы на международных стартах сильно вырос. Скорострельность и точность, то, над чем нам в России ещё работать и работать», — приводит слова Резцовой «Российская газета».

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований с 2022 года из-за ситуации на Украине. Победителем общего зачёта Кубка мира сезона-2023/2024 среди мужчин стал норвежский спортсмен Йоханнес Бё. Лучшей в женском общем зачёте стала итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци.