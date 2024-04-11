Губерниев — о заявлениях СБР: будто спортсмены в рабстве у федерации биатлона

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлениях руководства Союза биатлонистов России (СБР), которые были направлены в адрес региональных федераций с целью приглашения спортсменов на сбор национальной команды страны.

«Прекрасное от господ из СБР… Ребята из общественной организации требуют ответа от руководителя московского спорта по Халили… Виктора надо проинформировать… Такие же письма направлены другим региональным министрам спорта… Ну это ли не здорово… Будто спортсмены в рабстве у федерации биатлона. А что скажет комитет спортсменов СБР??? Интересно…» — написал Губерниев у себя в социальных сетях.

Напомним, этап Альфа‑Банк Кубка Содружества пройдёт в Мурманске с 12 по 14 апреля. Подобные заявления были направлены в адрес департаментов Москвы и Тюменской области с целью вызова в сборную России по биатлону Карима Халили и Александра Логинова.