Смольский рассказал о соперничестве с Латыповым за победу в тотале Кубка Содружества

Белорусский биатлонист Антон Смольский поделился мнением относительно соперничества с россиянином Эдуардом Латыповым за победу в общем зачёте Альфа-Банк Кубка Содружества — 2023/2024.

«Общался ли с Латыповым перед стартом в Мурманске? Да, общались. Спрашивали: «Готов, не готов». Даже стараемся подбадривать друг друга, подстёгивать в каких-то ситуациях. На эту тему мы всегда заряжены. Когда у нашей сборной выходной на общих соревнованиях, Эдик в шутку всегда спрашивает: «Где Антон? Почему не тренируется? У него что, индивидуальный план?» (улыбается). Значит, следят за нами и опасаются»,- приводит слова Смольского Sport5by.

Финальный этап Кубка Содружества в Мурманске проходит с 12 по 14 апреля.